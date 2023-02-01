حلم العراقي التكريتي وفنّان الضربة القاضية... خمسة أسباب لمشاهدة عرض ONE Friday Fights 3

العرض الثالث لبطولة "ون" في الحلبة العالمية، يشهد معارك بين أفضل المهاجمين في الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ، إلى جانب ثلاث نزالات في الفنون القتالية المختلطة يتوقع أن تثير حماس جماهير فنون القتال.

للجماهير العربيّة نصيب في هذا الحدث، بوجود العراقي مصطفى التكريتي الذي سيدافع عن حظوظه ضد التايلندي رونغراوي "ليغاترون" سيتسونغبينونغ في نزال بقواعد المواي تاي للوزن الخفيف.

إليك خمسة أسباب تدفعك لمشاهدة عرض ONE Friday Fights 3 في بانكوك.

1. فنّان الضربة القاضية يختبر قدراته



في الحدث الرئيسي، سيختبر فنان الضربة القاضية التايلندي شورفا تور.سانغتينوي لعبته المدوّية ولكماته الثقيلة ضد مواطنه بيتسوكومفيت بوي بانجنا في مباراة أشبه بالحرب المعلنة.

بعد بدايته المتعثرة في "ون" وخسارته بالضربة القاضية أمام تاجير خليلوف في نزال مواي تاي عن فئة وزن الذبابة في عرض ONE 164، يطمح النجم سانغتينوي صاحب عديد الضربات القاضية في مسيرته اللامعة 100-43-8، لتجاوز خصمه العنيد بسجله البالغ 60 انتصارا و26 هزيمة.

أما في الحدث الرئيسي المشترك، سيحظى المشجعون بمباراة في الكيك بوكسينغ لوزن الديك بين النجم المحلي بايدسانليك بك.ساينشاي والروسي إلبروس أميرخانوفيتش.

2. العراقي مصطفى التكريتي يحلم بفوز تاريخي

بعد مشاركة العراقي اياد البدر في الأسبوع الماضي، يسجل مقاتل عراقي أخر حضوره في سلسلة ONE Friday Fights على أمل تحقيق انتصار تاريخي.

مصطفى التكريتي، 27 عاماً، سيكون يوم الجمعة المقبل طرفاً في معركة مواي تاي للوزن الخفيف ضد رونغراوي "ليغاترون" سيتسونغبينونغ.

النزال المرتقب، لن يكون سهلاً لممثل فريق "فينوم ترينينغ كامب" لأنه سيصطدم بأحد نجوم الرياضة في تايلند والذي يملك أكثر من 150 انتصاراً في مسيرته المهنية.

التكريتي، بسجله الجيّد 22-7، سيحاول خلق بعض المشاكل القتالية لخصمه مستغلا عامل الطول (1.87م) مقارنة بمنافسه التايلندي (1.80م).

3. نجم يعود بعد غياب طويل

سيسجّل شانون ويراتشاي المقاتل المفضل لدى المعجبين في تايلاند عودة طال انتظارها عندما يواجه المتخصص في المصارعة الإيراني بوريا غولبور في معركة فنون القتال المختلطة لوزن الريشة.

ويراتشاي الملقّب بـ "ون شين"، والذي يعدّ أحد الرياضيين الأكثر استمرارية في "ون"، حيث ظهر لأول مرة عام 2012، سيضع مجموعة مهاراته في الجودو على المحك ضد مصارع إيراني قوي سيظهر لأول مرة في منافسات بطولة "ون".

4. أولّ اختبار لكومبتون في فنون القتال المختلطة

إيليوت "التنين" كومبتون ليس إسماً جديداً لدى جماهير "ون"، لكن معركته المقبلة في فنون القتال المختطلة للوزن الخفيف الوزن ضد أليسون باربوسا تعد شيئاً مختلفاً.

"التنين" هو مهاجم محنّك تنافس في الكيك بوكسينغ والمواي تاي، ويأمل الجمعة في ترك بصمته في منافسات فنون القتال المختلطة داخل حلبة لومبيني.

حامل الحزام البني في الجوجيستو البرازيلي خاض العام أحد معار فنون قتالية مختلطة خارج "ون" وفاز في الجولة الأولى ويأمل الجمعة في إثبات نفسه على الساحة العالمية.

في سن 34 عاماً ومع أكثر من 50 مباراة محترفة في الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ، سيختبر كومبتون مهاراته ضد باربوسا، الذي يفتخر بسجل مثالي 18 -8 وبمعدل إنهاء يبلغ نسبة 100 %.

كلا الرجلين يشاركان للمرة الأولى في منافسات الفنون القتالية المختلطة في "ون"، إلا أنهما سيأتيان مسلحين برباطة جأش وترسانات هجومية خطيرة.

في نزال روسي خالص، يلتقي ديمتري بابكين مع إيفان بارشيكوف في معركة فنون القتال المختطلة لوزن الديك. الرجلان البالغان من العمر 24 عاما يمتلكان سجلين رائعين 7-1 و 9-3 على التوالي.

5. معارك أخرى مذهلة في المواي تاي

سيسلط الضوء على معارك أخرى في المواي تاي، حيث يلتقي تاي كونغتشاي تشانايدونموينغ مع كريتبيتش بك. ساينشاي في وزن القشة، وفي الوزن ذاته يواجه المقاتل الروماني شديد العدوانية أليكس بوبليا منافسه الظاهرة الأرجنتينية آلان "إمبيرادور" ياوني صاحب القوة الخطيرة والعزيمة غير قابلة للكسر.

على الرغم من أن الطريق لا زالت طويلة أمام النجمين الصاعدين للفوز بلقب "ون" العالمي في فئتهما، إلا أن البداية الإيجابية في ملعب لومبيني للملاكمة ستساعد الفائز على تسلق درجات في القسم المكدّس.

وفي معركة تلوح قوية في وزن الديك يتنافس بانريت لوكجاومايسايواري مع إلياس موساييف.

أما في صراع السيدات، ستصطدم ذا ستار سيتشو مع منافستها يو ياو بوي في المواي تاي لوزن الذرة في حين تأمل بربارة أغويار بطلة العالم في المجلس العالمي للملاكمة في المواي تاي في تجاوز عقبة دوكمايبا فيرتكس عندما تلتقيها في وزن القشة.

البطاقة الكاملة لعرض ONE Friday Fights 3

- شورفا تور.سانغتينوي ضد بيتسوكومفيت بوي بانغنا (مواي تاي – وزن الديك)

- بايدسانليك بك.ساينشاي ضد إلبروس أميرخانوفيتش (كيك بوكسينغ – وزن الديك)

- كونغشاي شانايدونموانغ ضد كريتبيتك بك.ساينشاي (مواي تاي – وزن القشة)

- بانريت لوكجاومعيسايواري ضد إلياس موساييف (مواي تاي – وزن الديك)

- ذا ستار سيتشو ضد يو ياو بوي (مواي تاي – وزن الذرة)

- رونغراوي سيتسونغبينونغ ضد مصطفى التكريتي (مواي تاي – وزن خفيف)

- شانون ويراتشاي ضد بوريا غولبور (فنون قتالية مختلطة – وزن الريشة)

- أليكس بوبليا ضد ألان ياوني (مواي تاي – وزن الريشة)

- إيليوت كومبتون ضد أليسون باربوسا (فنون قتالية مختلطة – وزن خفيف)

- بربارة أغويار ضد دوكمايبا فيرتكس (مواي تاي – وزن القشة)

- دميتري بابكين ضد إيفان بارشيكوف (فنون قتالية مختلطة – وزن الديك)