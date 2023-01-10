تعديل على نزال بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذرة بعد انتزاع اللقب من المغربي إلياس النهاشي

ستُحدد هوية بطل العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة في بطولة "ون" في نزال بين سوبرلك كياتمو ودانيال بويرتاس خلال عرض ONE Fight Night 6 هذا السبت.

وكان من المقرّر أن يتواجه سوبرلك كياتمو وإلياس النهاشي خلال الحدث الرئيسي في العرض الذي سيُقام في حلبة "إمباكت آرينا" بالعاصمة التيلاندية بانكوك، إلا أنّ الأخير خرج من المنافسة وتم انتزاع الحزام الذهبي منه بعدما تخطى الوزن المحدد في فئته.

لماذا فقد إلياس النهاشي حزامه الذهبي؟

لم يقدر النهاشي، المُلقب بـ"تويتي"، على خوض معركة الدفاع الثالثة على حزامه الذهبي لعدم قدرته على الوصول إلى حد الوزن المحدد البالغ (61 كغ، 135 رطلا).

وأثناء اختبار قياس الوزن كما هو متفق عليه، لم يستطع المقاتل البالغ من العمر 26 عاما أن يحقق وزن 61.2 كغ.

وقال مدرب النهاشي، سعيد البدوي، في تصريح إعلامي لقناة أوتريخت الهولندية: " إلياس يتخلى عن لقبه بسبب الوزن. سوف يرتقي في فئة الوزن وسيقاتل مستقبلاً في وزن 65 كغ".

وكان البطل المغربي، البالغ من العمر 26 عاماً، قد تُوّج بلقب الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة بعد أن هزم ببيتشدام بيتشيندي عام 2019 محققاً لقبه العالمي السابع في سجل النهاشي الذهبي والأكثر شهرة في مسيرته اللامعة.

كيفية قياس الوزن ونسبة السوائل في بطولة "ون"

تحدد منظمة "ون" فئات مقاتليها حسب "وزن المشي" لكل مقاتل، والذي يتم قياسه عبر فحص ثقل البول النوعي تحت إشراف طبي.

خلال أسبوع العرض، يشارك جميع مقاتلي بطولة "ون" في قيس الوزن ونسبة السوائل، ويجب أن يكون وزن كل مقاتل ضمن قيود فئة الوزن المتعاقد عليها.



في حال عدم تمكّن المقاتل من تحقيق وزنه أو فشله في اختبار نسبة السوائل، فيجب عليه اجتياز اختبار نسبة السوائل وزيادة الوزن في يوم العرض.

في حال فشل المقاتل في اجتياز الفحوصات يوم العرض، فلن يُسمح له بالقتال. أما إذا اجتاز الرياضي اختبار نسبة السوائل ولكن وزنه أعلى من القيود المفروضة على فئة الوزن المتعاقد عليه، فقد يتم إجراء النزال بوزن غير مُقيّد إذا كان وزن اللاعب أكثر بنسبة 5 بالمئة من الوزن الرسمي لخصمه، وإذا وافق الخصم على إقامة النزال ضمن فئة الوزن غير المقيّد.

سبورلك يواجه بويرتاس بدلا من النهاشي

بعد التغيير الطارئ واستبعاد النهاشي، سيواجه سوبرلك منافسه الإسباني دانيال بويرتاس في نزال التحدي على اللقب الشاغر في الحدث الرئيسي المشترك.

كان من المقرر أن يقاتل بويرتاس، 30 عاما، خصمه بطل العالم للمواي تاي لوزن الذبابة، رودتانغ جيتموانيون، الذي سيواجه الصيني جيدوو ييبو "ذي إيغل أوف يي".

منذ إنضمامه لـ "ون"، خاض بويرتاس ممثل فريق Ultimate Fight School، نزالين حيث خسر في الأول بقرار الإجماع أمام بانباياك جيتموانيون "ذي أنجل ووريور" بموجب قواعد الكيك بوكسينغ، ثم انتعش بفوز حاسم في النزال الثاني على حساب الصيني جيدوو ييبو.