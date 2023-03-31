بعد فوزه على دونغاك... زهانغ بيميان جاهز لحرب ثانية مع دي بيلا

الظاهرة الصينية، البالغ من العمر 19 عاماً، قدم عرضاً رائعاً في ملعب سنغافورة الداخلي، وأغرق خصمه بمجموعات من اللكمات المدويّة والضربات القاسية طوال نزالهما في الكيك بوكسينغ لوزن القشة.

لكن على الرغم من هجمات "الديك المقاتل" الشرسة وضربه بصلابة ودقة، إلا أن دونغاك فاجأ الجميع بصموده الكبير وبشجاعته في شن الهجوم المضاد.

لم يكن زهانغ من بين المتفاجئين بمستوى الروسي لأنه توقع معركة صعبة ضدّه، لذلك هاجمه منذ بداية النزال وإلى نهايته وقال: "كنت أعرف ما سيجلبه خصمي، فجميع الأساليب القتالية الروسية متشابهة. إنهم يقاتلون حتى النهاية. لذلك قبل النزال، أخبرني مدربي أنه لا يمكنني التراجع، لذلك واصلت المضي قدماً".

بعد القتال، أشاد زهانغ بمنافسه البالغ من العمر 20 عاماً: "أشعر أن خصمي أفضل رياضي متكامل، وقد قام بعمل رائع للغاية في النزال".

شعر زهانغ بالرضاء بعد الفوز بقرار الإجماع وحصوله على مكافأة أداء بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، لكنه لا يزال يشعر ببعض الحزن لهزيمته بقرار الإجماع ضد جوناثان دي بيلا وخسارته لقب الكيك بوكسينغ الشاغر لوزن الذرّة.

كشف الصيني عن شعور بالحسرة: "في المرة الأخيرة التي فقدت فيها اللقب الشاغر، كنت متوتراً، وشعرت بالحزن الشديد والأسف".

كانت الهزيمة على يد بطل الفئة غير المهزوم دي بيلا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هي الأولى لبيميان الذي يعتبر من أخطر "السترايكرز" في العالم.

لكن بقدر ما كانت تلك الهزيمة مخيبة للآمال، فقد حفزت زهانغ على العودة بسرعة إلى التدريبات الشاقة التي ظهرت فوائدها فجر السبت بتغلبه على دونغاك.

زهانغ مستعد للذهاب مرة أخرى إلى الحرب لأجل ذهبية الكيك بوكسينغ في وزن القشة. وفي حال أقيمت مباراة العودة، فانه من المستبعد أن يكرّر "الديك المقاتل" نفس الخطأ مرتين ضد جوناثان دي بيلا.

سيخطط زهانغ للقتال تماما كما فعل ضد الروسي مستخدما عدوانيته الغاضبة من البداية إلى النهاية. وأوضح: "في المعركة القادمة، سأكون أكثر هدوءا، وسأقاتل حتى النهاية. لأنني في المرة الأخيرة اعتقدت في البداية أنني فزت لكنني تعرضت لضربة قاضية في الجولة الخامسة قلبت الموازين لمصلحة خصمي. لقد تعلمت الدرس. لذلك سأقاتل حتى النهاية".

يعرف الفتى الصيني أنّ القتال على اللقب العالمي والفوز به لن يكون إنجازاً شخصياً فريداً فحسب بل سيكون حدثاً تاريخياً غير مسبوق لبلاده.

ويقول: "إذا حصلت على الحزام، فسيكون أول حزام كيك بوكسينغ للصين في بطولة 'ون'. سأحصل عليه للصين وسأكون أصغر بطل عالمي صيني".

