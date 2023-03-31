بطولة "ون": معارك مشوّقة مرتقبة في ملعب لومبيني

عرض يوم الجمعة 31 آذار/ مارس، يتضمن تسع مباريات في الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) وثلاث معارك في الفنون القتالية المختلطة، وتتصدر مباراة العودة بين نجمي الملاكمة التايلاندية سوبربول تديد وكونغكلاي أني مواي تاي المشهد الرئيسي.

في شباط/فبراير الماضي، خلال عرض ONE Friday Fights 5، تواجه سوبربول مع كونغكلاي وقدّم الثّنائي معركة شرسة من ثلاث جولات تبادلا فيها جميع أنواع الضرب العنيف، وفي نهاية الصراع حصل سوبر بول على قرار الإجماع.

ظهر يوم الجمعة، سيدخل كونغكلاي مباراة العودة لوزن غير مقيّد (62.5 كغ)، بحثا عن الثأر من خسارته الأخيرة بينما سيبحث سوبر بول عن انتصار آخر يفتح به الأبواب لخوض نزالات كبيرة في المستقبل القريب.

سيخوض أبيوات سور سومنوك وإي تي تديد نزالهما الأول في بطولة "ون" عندما يتواجهان في الحدث الرئيسي المشترك بقواعد المواي تاي لوزن غير مقيّد (59.9 كغ). الثنائي الصاعد سيكون حريصا على إثارة الإعجاب، ولديهما جميع الأسلحة لإنهاء القتال وترك انطباع أوّلي جيّد.

في ظهورهما الثاني في ONE Friday Fights، سيقف كوماووت إف إي غروب وجهاً لوجه مع أفاتار بك. ساينشاي في مواجهة الملاكمة التايلاندية لوزن الديك. يتطلع كوماووت، 24 عاما، إلى البناء على فوزه الأول، بينما يسعى أفاتار لتجاوز خسارته الأخيرة أمام الإيراني محمد سياساراني.

بعد نزاله الرائع ضد سيكسان أور كوانموانغ في ONE Friday Fights 1، سيعود المقاتل الأسترالي تايسون هاريسون للمنافسات حيث سيواجه بطل العالم في المواي تاي في ملعب راجادامنيرن، رامبو مور راتانابانديت، في معركة مواي تاي عن فئة وزن الديك.

قرّر نجم الفنون القتالية المختلطة، يودكايكاو فيرتكس، العودة إلى منافسات المواي تاي في العرض المقبل.

خلال معركة وزن الذبابة، سيواجه التايلاندي البالغ من العمر 32 عاما، خصمه اليوناني أنجيلوس غياكوميس أملا في استعادة نغمة الفوز الغائبة عنه في المواجهات الأربع الأخيرة في بطولة "ون".

نزالات أخرى في المواي تاي لا تقل أهمية سيشهدها ملعب لومبيني، ومنها مواجهة بونغسيري سور جور ويتشيبادرو مع بيتونغ كياتسونغريت عن فئة وزن القشّة، ومواجتي بيتسوماي سور سوماي وأولايليك شور هاباياك، إلى جانب معركة نامفونغنوي سور سوماي مع سونغفانغخونغ إف إي غروب في وزن غير مقيّد، 54.4 كغ و 59.9 كغ.

إلى جانب معارك المواي تاي المشوّقة، يتضمّن العرض ثلاثة نزالات مثيرة للإعجاب في الفنون القتالية المختلطة بمختلف الأوزان.

بعد فوزه بالإخضاع على الأسترالي إيليوت كومبتون في ONE Friday Fights 3، يعود البرازيلي أليسون باربوسا ليواجه الكازاخستاني علي قبض الله في الوزن الخفيف. أما في فئة وزن الديك، فسيلتقي الياباني تاتسويا أندو بالإيراني علي معتمد.

في النزال الإفتتاحي عن فئة وزن القشّة، تبحث الروسية أليكساندرا سافيتشيفا عن فوزٍ ثانٍ ببطولة "ون" أمام القرغيزية أنيليا توكتوغونوفا. وهزمت سافيتشيفا في نزالها الأول الهندية زيبا بانو بالضربة القاضية التقنية.

البطاقة الكاملة لعرض ONE Friday Fights 11

• كونغكلاي أني مواي تاي ضد سوبربول تديد (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 62.5 كغ)

• أبيوات ضد إي تي تديد (مواي تاي – وزن غير مقيّد: 59.9 كغ)

• كوماووت إف إي غروب ضد أفاتار بك.ساينشاي (مواي تاي - وزن الديك)

• بونغسيري سور جور ويتشيتبادرو ضد بيتونغ كياتسونغريت (مواي تاي - وزن القشة)

• بيتسوماي سور سوماي ضد أولايليك شور هاباياك (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 54.4 كغ)

• نامفونغنوي سور سوماي ضد سونغفانغخونغ إف إي غروب (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 59.9 كغ)

• تايسون هاريسون ضد رامبو مور راتانابانديت (مواي تاي - وزن الديك)

• يودكايكاو فيرتكس ضد أنجيلوس غياكوميس (مواي تاي - وزن الذبابة)

• يو ياو بوي ضد ديفينا مارتن (مواي تاي - وزن الذرة)

• تاتسويا أندو ضد علي معتمد (فنون قتالية مختلطة - وزن الديك)

• أليسون باربوسا ضد علي قبض الله (فنون قتالية مختلطة - وزن خفيف)

• أليكساندرا سافيتشيفا ضد أنيليا توكتوغونوفا (فنون قتالية مختلطة - وزن القشة)

