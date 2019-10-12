بايلز تعادل الرقم القياسي لميداليات بطولة العالم في الجمباز

وبإحرازها الميدالية الثالثة والعشرين في مسيرتها، عادلت بايلز (22 عاماً و142 سنتم) الرقم القياسي للأسطورة البيلاروسي فيتالي شيربو في تسعينيات القرن الماضي.

وسيكون بمقدور بايلز، التي رفعت رصيدها إلى 17 ذهبية (رقم قياسي)، تحطيم رقم شيربو سريعاً عندما تخوض في وقت لاحق السبت نهائي العارضتين غير المتماثلتين، ثم العارضة والمسابقة الأرضية الأحد.

وكانت بايلز أصبحت الخميس أول لاعبة تحرز ذهبية المسابقة العامة خمس مرات في بطولة العالم. وحده الياباني كوهي أوتشيمورا أحرز 6 ذهبيات عالمية لدى الرجال.

وأمضت بايلز، حاملة أربع ذهبيات أولمبية، أولى سنوات طفولتها في الرعاية البديلة بسبب معاناة والدتها من تعاطي المخدرات قبل أن تتبناها جدتها (والدة امها).

وفي أغسطس/الماضي، أعلنت شرطة كليفلاند في ولاية اوهايو إلقاء القبض على شقيقها واتهامه في قضية اطلاق النار الذي حصل ليلة رأس السنة الفائتة ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، كشفت بايلز أنها كانت إحدى ضحايا لاري نصار، الطبيب السابق لفريق الجمباز الأميركي الأولمبي والذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات الفتيات والنساء على مدى 20 عاماً.

