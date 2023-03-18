الإعلان عن موعد نزال النجم التركي خليل أمير ضد موريس أبيفي

سيواجه أمير في العرض المنتظر، الذي سيُقام فجر 22 نيسان/أبريل، السويسري موريس أبيفي في نزال فنون قتالية مختلطة عن فئة الوزن الخفيف.

وكان أمير، البالغ من العمر 28 عاماً، قد سجّل انتصاراً مستحقاً بالضربة القاضية على حساب الروسي تيموفي ناستيوخين في أول نزال خاضه في منظمة بطولة "ون"، رافعاً سجله القتالي الإجمالي إلى 8-0.

لكن أبيفي لن يكون خصماً سهلاً، وهو يدخل إلى نزاله الأول في بطولة "ون" بسجلّ نظيف في الفنون القتالية المختلطة من ستة نزالات، فاز ثلاثة منها عن طريق الضربة القاضية.

المقاتل السويسري، البالغ من العمر 22 عاماً، كان قد أحرز الحزام الذهبي في بطولة القتال الوطنية (NFC) في عام 2021 بالإضافة إلى البطولة السويسرية في الفنون القتالية المختلطة للهواة مرتين.

وكان أمير قد انتصر على ناستيوخين المنافس المصنف الثالث ضمن فئة الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة بضربة قاضية عند 0:58 من الجولة الثانية في عرض ONE Fight Night 2 في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.