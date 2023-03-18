English
العربية
دوري أبطال أوروبا
رياضات أخرى

الإعلان عن موعد نزال النجم التركي خليل أمير ضد موريس أبيفي

يعود المقاتل التركي غير المهزوم خليل أمير إلى حلبة القتال مجدداً في عرض بطولة "ون" ONE Fight Night 9.

.

سيواجه أمير في العرض المنتظر، الذي سيُقام فجر 22 نيسان/أبريل، السويسري موريس أبيفي في نزال فنون قتالية مختلطة عن فئة الوزن الخفيف. 

وكان أمير، البالغ من العمر 28 عاماً، قد سجّل انتصاراً مستحقاً بالضربة القاضية على حساب الروسي تيموفي ناستيوخين في أول نزال خاضه في منظمة بطولة "ون"، رافعاً سجله القتالي الإجمالي إلى 8-0. 

لكن أبيفي لن يكون خصماً سهلاً، وهو يدخل إلى نزاله الأول في بطولة "ون" بسجلّ نظيف في الفنون القتالية المختلطة من ستة نزالات، فاز ثلاثة منها عن طريق الضربة القاضية. 

المقاتل السويسري، البالغ من العمر 22 عاماً، كان قد أحرز الحزام الذهبي في بطولة القتال الوطنية (NFC) في عام 2021 بالإضافة إلى البطولة السويسرية في الفنون القتالية المختلطة للهواة مرتين. 

وكان أمير قد انتصر على ناستيوخين المنافس المصنف الثالث ضمن فئة الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة بضربة قاضية عند 0:58 من الجولة الثانية في عرض ONE Fight Night 2 في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. 

رياضات أخرى
السابق إيرسيل ينجح في الدفاع عن لقبه
اقرأ
إيرسيل ينجح في الدفاع عن لقبه العالمي وعودة موفّقة للأسطورة ساما
التالي قبل نزاله المرتقب ضد موريس أبي
اقرأ
قبل نزاله المرتقب ضد موريس أبيفي... عين نجم الفنون القتالية المختلطة خليل أمير على بطولة العالم
-

آخر الأحداث

>