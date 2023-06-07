أربعة مفاتيح للفوز: ريجيان إيرسيل ضدّ ديميتري منشيكوف

ستقام المواجهة المرتقبة في الحدث الرئيسي لـONE Fight Night 11، حيث يتطلع إيرسيل إلى تمديد سلسلته المذهلة التي استمرت 7 سنوات دون هزيمة. بينما يخطط الوافد الجديد الروسي لانتزاع الحزام الذهبي من قبضتي السورينامي.

فيما يلي أبرز مفاتيح الفوز لكلا الرجلين في هذه المواجهة المثيرة للاهتمام على اللقب العالمي والتي ستبث مباشرة عبر قنوات "beIN SPORTS" فجر السبت 10 حزيران/يونيو على الساعة الثالثة فجراً بتوقيت مكة المكرمة.

1. لكمات إيرسيل المستقيمة المؤلمة

يمتلك ملك الملاكمة التايلاندية للوزن الخفيف أطرافا طويلة تسمح له بالوصول لمنافسه بسهولة، وستكون لكمته اليسارية المستقيمة التي تشبه المكبس أفضل طريقة للضغط على الخصم.

في نزاله السابق ضد التايلاندي سينساموت كلينمي وجد "الخالد" باستمرار مستقرا لضربته الصاخبة، مما أدى إلى تمدير منافسه بنهاية المباراة.

تعمل "جاب" إيرسيل أيضا كأداة دفاعية يوقف بها خصمه ويمنعه في كل مرة يتقدم فيها إلى الأمام بموجة من الضربات.

علاوة على ذلك، يمكن أن تكون اللكمة المستقيمة محور أسلوب السورينامي الهجومي، حيث يبدأ أو ينهي بها مجموعة ضرباته المتنوعة.

2. ضربات منشيكوف القاضية

منشيكوف لا يجلب فقط زخماً إيجابياً في هذه المواجهة ضد ريجيان إيرسيل بل لديه الكثير من الأشياء الأخرى ليظهرها في ملعب لومبيني، وبشكل أكثر تحديدا، قوته المجنونة في توجيه الضربة القاضية.

سلسلة انتصارات نجم فريق "إمباير كلوب وكوزباس مواي تاي" المكونة من 11 فوزا، تضمنت ست ضربات قاضية جديرة بالثناء ضدّ محاربين مثل روبي هاجمان ويوان كونغولو ومكسيم سولجين.

يبلغ سجلّ المقاتل، البالغ من العمر 25 عاماً، (27-2) متضمناً 19 فوزاً بالضربة القاضية ممّا يدلّ على أنّه "ستراكير" عدواني للغاية.

3. هجمات إيرسيل بالركبتين

تعتبر ضربات الركبة العقابية للنجم السورينامي، البالغ من العمر 30 عاماً، من أفضل أسلحته.

وممّا لا شكّ فيه أن إيرسيل سيطلق العنان لأكثر ضرباته ضرراً لتصيب رأس أو جسم خصمه الروسي وتمنعه من تجميع مجموعات اللكمات معاً عندما يكون عل مسافة قريبة.

من المحتمل أن يفاجئ "الخالد" غير المهزوم في بطولة "ون" 9-0، خصمه بهجمات كاسحة مستخدماً ضربات الركبة الطائرة وأخرى العالية.

4. رغبة منشيكوف الشديدة في الانتصار

بغض النظر عن الثقة وقوة الضربة القاضية، يرغب منشيكوف بشدّة في التتويج بلقب بطولة العالم في الملاكمة التايلاندية للوزن الخفيف.

وأبدا منشيكوف في تصريحات سابقة ما يجول في خاطره: "أريد التتويج بحزامي الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ. أريد أن أحرمه من جميع ألقابه وآخذها لنفسي. سيكون هذا انتصارا كبيرا لي ولعائلتي ومدينتي".

على مدار السنوات التسع الماضية، أظهر الروسي قدرته على الأداء في بطولات أخرى مثل غلوري لكن بطولة "ون" ستكون الواجهة المثلى لإظهار مواهبه وتقديم العروض الملحمية أمام ملايين المشجعين.



