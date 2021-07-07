انتهى مشوار السويسري روجيه فيدرر المصنف ثامنًا عالميًا وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عند الدور ربع النهائي بخسارته الأربعاء أمام البولندي هوبرت هوركاتش المصنف 18 عالميًا 3-6، 6-7 (4-7) وصفر-6.