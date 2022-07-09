نهائي مرتقب في ويمبلدون بين دجوكوفيتش وكيريوس من قبل beIN SPORTS July 9, 2022 21:29 2:11 دقيقة سيجمع نهائي ويمبلدون لفردي الرجال حامل اللقب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الساعي للتويج بلقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى، بالأسترالي نيك كيريوس الطامح لحصد باكورة ألقابه في بطولات الغراند سلام. تقارير إخبارية بطولة ويمبلدون للتنس نوفاك دجوكوفيتش نيك كيريوس -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إنتر يعلن تمديد عقد حارسه هاندانوفيتش 0:29 دقيقة ساوثهامبتون يدعم صفوفه بضم أريبو من رينجرز 0:39 دقيقة دي غروت تحرز لقب ويمبلدون في فئة الكراسي المتحركة 0:39 دقيقة تشيلسي يبدأ جولة تحضيرية في الولايات المتحدة 0:44 دقيقة تعادل البرتغال وسويسرا في بطولة أوروبا للسيدات 0:40 دقيقة ليدز يعلن استبعاد رافينيا من رحلة الفريق الإعدادية 2:11 دقيقة نهائي مرتقب في ويمبلدون بين دجوكوفيتش وكيريوس 1:59 دقيقة أنس جابر خسرت اللقب وكسبت الاحترام والتقدير 2:10 دقيقة الجماهير التونسية فخورة بإنجاز أنس جابر 0:35 دقيقة سفارة بريطانيا في تونس تعتذر من أنس والأخيرة توضح