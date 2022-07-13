استقبال كبير لريباكينا بطلة ويمبلدون في بلادها من قبل beIN SPORTS July 13, 2022 15:16 0:58 دقيقة احتفلت بطلة ويمبلدون الكازاخية إيلينا ريباكينا باللقب في بلادها وبين جماهيرها حيث لاقت استقبالا كبيراً احتفاءاً بإنجازها. تقارير إخبارية بطولة ويمبلدون للتنس إيلينا ريباكينا -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة استقبال كبير لريباكينا بطلة ويمبلدون في بلادها 1:40 دقيقة أتلتيكو مدريد يقدّم فيتسيل لوسائل الإعلام 0:40 دقيقة ستيرلينغ يودّع مانشستر سيتي برسالة مؤثرة 5:42 دقيقة فوضى نهائي دوري الأبطال سببها "سلسلة اخفاقات" 0:35 دقيقة برشلونة يعلن توصله لاتفاق مع رافينيا 0:42 دقيقة جويل إمبيد يحصل على الجنسية الفرنسية 0:32 دقيقة الزمالك يبتعد في الصدارة والأهلي يكتسح فيوتشر 2:55 دقيقة المنتخب الألماني يحسم تأهله إلى ربع النهائي 0:51 دقيقة بوغبا يؤكد سعادته بالعودة إلى يوفنتوس 0:54 دقيقة تأهل الثنائي بيرجيرون ولييغ إلى الدور الثاني