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بطولة أمم أوروبا 2020
ويمبلدون

بيريتيني إلى نصف نهائي ويمبلدون للمرة الأولى

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بلغ الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف تاسعًا عالميًا الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (19) بنتيجة 6-3، 5-7، 7-5، 6-3 الأربعاء.

Reuters

ويلتقي بيريتيني الذي بلغ نصف النهائي في الغراند سلام للمرة الثانية بعد فلاشيغ ميدوز 2019، في المربع الأخير مع البولندي هوبرت هوركاتش الذي حقق المفاجأة بإقصائه السويسري روجير فيدرر حامل اللقب ثماني مرات.
 

بطولة ويمبلدون للتنس غراند سلام ماتيو بيريتيني فيليكس أوجيه-ألياسيم
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