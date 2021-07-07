بيريتيني إلى نصف نهائي ويمبلدون للمرة الأولى

من قبل AFP July 7, 2021 21:21 بلغ الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف تاسعًا عالميًا الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (19) بنتيجة 6-3، 5-7، 7-5، 6-3 الأربعاء.