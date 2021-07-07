ويلتقي بيريتيني الذي بلغ نصف النهائي في الغراند سلام للمرة الثانية بعد فلاشيغ ميدوز 2019، في المربع الأخير مع البولندي هوبرت هوركاتش الذي حقق المفاجأة بإقصائه السويسري روجير فيدرر حامل اللقب ثماني مرات.
بيريتيني إلى نصف نهائي ويمبلدون للمرة الأولى
ويلتقي بيريتيني الذي بلغ نصف النهائي في الغراند سلام للمرة الثانية بعد فلاشيغ ميدوز 2019، في المربع الأخير مع البولندي هوبرت هوركاتش الذي حقق المفاجأة بإقصائه السويسري روجير فيدرر حامل اللقب ثماني مرات.
بطولة ويمبلدون للتنس غراند سلام ماتيو بيريتيني فيليكس أوجيه-ألياسيم