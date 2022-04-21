بطولة ويمبلدون: روبليف يصف إقصاء الروس والبيلاروس بالـ"تمييز الكامل"

قال روبليف على هامش مشاركته في دورة بلغراد "الأسباب التي أعطونا إياها لا معنى لها، لم تكن منطقية".

وتابع "ما يحصل الآن هو تمييز كامل ضدنا".



فرضت بطولة ويمبلدون الأربعاء حظرًا على مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في نسختها المقبلة ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يعني غياب العديد من اللاعبين المصنفين، أبرزهم الروسيان دانييل مدفيديف الثاني عالميًا وبطل فلاشيغ ميدوز، روبليف والبيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة لدى السيدات.

وتابع روبليف "حظر اللاعبين الروس والبيلاروس لن يغيّر شيئًا"، مضيفًا أنه "مع منح كل الجوائز المالية للمساعدات الإنسانية، للعائلات التي تعاني، للأطفال الذين يعانون، أعتقد أن هذا من شأنه أن يفعل شيئًا، ولو قليلا"، علمًا أن مجموع الجوائز المالية في ويمبلدون يبلغ 35 مليون جنيه استرليني (45.6 مليون دولار).

وتابع "كرة المضرب، في هذه الحالة، ستكون الرياضة الأولى والوحيدة التي تتبرع بهذا المبلغ من المال وستقوم بطولة ويمبلدون بذلك، لذا ستحصل على كل الاشادة".