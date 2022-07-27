ونشر النادي اللندني بياناً ذكر فيه أن المهاجم الإيطالي البالغ من العمر 23 عاماً وقع على عقد سيمتد للمواسم الخمسة المقبلة بعد اجتيازه الفحصَ الطبي بنجاح، الجدير بالذكر أن سكاماكا سجل 16 هدفاً لساسوولو خلالَ الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ولعب أساسياً للأدزوري في مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.
وست هام يضم سكاماكا قادماً من ساسوولو
ونشر النادي اللندني بياناً ذكر فيه أن المهاجم الإيطالي البالغ من العمر 23 عاماً وقع على عقد سيمتد للمواسم الخمسة المقبلة بعد اجتيازه الفحصَ الطبي بنجاح، الجدير بالذكر أن سكاماكا سجل 16 هدفاً لساسوولو خلالَ الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ولعب أساسياً للأدزوري في مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.
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