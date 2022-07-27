All the way from Rome, Italy…



Welcome to West Ham United, Gianluca Scamacca! ✍️ pic.twitter.com/1ed3VOGFcR — West Ham United (@WestHam) July 26, 2022

ونشر النادي اللندني بياناً ذكر فيه أن المهاجم الإيطالي البالغ من العمر 23 عاماً وقع على عقد سيمتد للمواسم الخمسة المقبلة بعد اجتيازه الفحصَ الطبي بنجاح، الجدير بالذكر أن سكاماكا سجل 16 هدفاً لساسوولو خلالَ الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ولعب أساسياً للأدزوري في مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

