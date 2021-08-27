هل خيّر كريستيانو العودة إلى الـ"يونايتد" على الذهاب إلى الـ"سيتي"؟ من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 19:06 8:22 دقيقة في الأيام القليلة الماضية، أكدت تقارير إعلامية اقتراب كريستيانو رونالدو من مانشستر سيتي لكن خلال الساعات الأخيرة تسارعت الأحداث وعاد البرتغالي إلى قلعة أولد ترافورد. تقارير إخبارية ميركاتو مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة كريستيانو رونالدو .. مشوار حافل بالإنجازات 8:22 دقيقة آخر أخبار عودة كريستيانو إلى الـ"يونايتد" 9:56 دقيقة تعرف على كواليس مغادرة كريستيانو ليوفنتوس 0:25 دقيقة كريستيانو رونالدو ينتقل رسمياً إلى مانشستر يونايتد 0:59 دقيقة كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى الـ"يونايتد" 8:48 دقيقة آخر أخبار رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس 0:51 دقيقة أنباء عن رغبة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع رونالدو 0:36 دقيقة التونسية روعة التليلي تحقق إنجازاً تاريخياً 0:39 دقيقة كاسيميرو باقٍ مع ريال مدريد 0:53 دقيقة أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يوفنتوس