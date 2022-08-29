النادي الإنكليزيّ لم يكشف عن قيمة الصّفقة، لكنّ مصادر صحفيّة رجحت أن يَدفَع نوتنغهام فورست، مبلغا يقدر بخمسة ملايين دولار لأتلتيكو الذي جـَدّد عقدَه مع اللاّعب البالغ 24 عاماً حتى العام 2026.
نوتنغهام يضم البرازيلي رينان لودي إلى صفوفه قادماً من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة
النادي الإنكليزيّ لم يكشف عن قيمة الصّفقة، لكنّ مصادر صحفيّة رجحت أن يَدفَع نوتنغهام فورست، مبلغا يقدر بخمسة ملايين دولار لأتلتيكو الذي جـَدّد عقدَه مع اللاّعب البالغ 24 عاماً حتى العام 2026.
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