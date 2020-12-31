نادي قطر يتعاقد مع اللاعب الدولي العراقي بشار رسن من قبل beIN SPORTS December 31, 2020 14:30 0:48 دقيقة تعاقد نادي قطر مع متوسط الميدان الدولي العراقي بشار رسن القادم من بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل دوري أبطال آسيا وذلك بعد مفاوضات مطولة استمرت لأسابيع. تقارير إخبارية ميركاتو نادي قطر بشار رسن -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة إصابة 4 لاعبين في الأهلي المصري بفيروس كورونا 1:16 دقيقة الخور يضمّ المغربي إسماعيل الحداد إلى صفوفه 0:34 دقيقة إنتر يُعير ناينغولان لكالياري 0:26 دقيقة الزمالك المصري يجدّد عقد نجمه "شيكابالا" 0:48 دقيقة نادي قطر يتعاقد مع اللاعب الدولي العراقي بشار رسن 0:30 دقيقة دومينيك يقود تدريبات نانت 2:45 دقيقة قطر تسير بخطى حثيثة لاستضافة كبرى البطولات 0:28 دقيقة مقر تدريبات مانشستر سيتي يفتح أبوابه من جديد 0:38 دقيقة الكاميروني جويل ماتيب يغيب 3 أسابيع عن ليفربول 0:28 دقيقة لويس هاميلتون محل تكريم في بريطانيا