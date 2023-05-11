وكتب مونبلييه على موقعه الرسمي "تم التوصل إلى اتفاق من أجل قدوم المدافع الدولي السويسري الواعد بشير عمرجيش والجناح الدولي الأردني موسى التعمري".

✍️⌛️ 𝙈𝙤𝙪𝙨𝙖 𝙏𝙖𝙢𝙖𝙧𝙞 🇯🇴 et 𝘽𝙚ć𝙞𝙧 𝙊𝙢𝙚𝙧𝙖𝙜𝙞𝙘🇨🇭 vont rejoindre le MHSC pour la saison 2023-2024



➡️ https://t.co/eEH3fTVnzm pic.twitter.com/HquACZxkGM — MHSC (@MontpellierHSC) May 11, 2023

وأضاف النادي المتوج بلقب الدوري الفرنسي مرة واحدة عام 2012 أنهما قادمين من إف سي زيوريخ السويسري ولوفان البلجيكي توالياً وسيلتحقان بمونبلييه موسم 2023-2024 من دون الإشارة إلى قيمة الصفقتين ومدتهما.

واستهل التعمري الذي سيحتفل بعيد ميلاده السادس والعشرين في العاشر من حزيران/يونيو المقبل، مسيرته الكروية مع شباب الأردن عام 2016 وبقي في صفوفه حتى صيف 2018، علماً أن شباب الأردن أعاره موسم 2017-2018 إلى مواطنه الجزيرة وتوج معه بطلا لمسابقة الكأس المحلية وحلّ معه وصيفا لبطل الدوري.

انتقل صيف 2018 الى أبويل القبرصي ولعب معه حتى صيف 2020 وتوج معه بلقب الدوري عام 2019. حقق معه نجاحا كبيراً ونسب تهديف عالية (13 هدفاً في 74 مباراة)، قبل أن يوقع عقداً لمدة ثلاثة أعوام مع لوفان ينتهي الصيف المقبل.

حقق التعمري موسماً جيداً ومقنعًا مع لوفان حيث سجل ستة أهداف مع ست تمريرات حاسمة في 34 مباراة وأنهاه في المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

ويعتبر التعمري أحد الركائز الأساسية للمنتخب الأردني.

من جهته، يملك عمرجيش البوسني الأصل والبالغ من العمر 21 عاما خبرة اللعب لمدة خمسة مواسم في الدوري السويسري مع إف سي زيوريخ وتوج معه بلقب الدوري العام الماضي. خاض المدافع الشاب 19 مباراة هذا الموسم.

خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب السويسري منذ عام 2020.

