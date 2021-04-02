مورينيو لا يريد الحديث عن مستقبل كين مع توتنهام من قبل beIN SPORTS April 2, 2021 21:56 0:57 دقيقة رفض مدرب السبيرز، جوزيه مورينيو الحديث عن التكهّنات المحيطة بشأن مستقبل النجم هاري كين مع الفريق اللّندني قبل مواجهة توتنهام المقبلة على أرض نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير ميركاتو مورينيو هاري كين -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة كلوب يشدّد على صعوبة مباراة ليفربول وأرسنال 0:48 دقيقة بوروسيا دورتموند: "هالاند ليس للبيع" ! 0:35 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة الهلال وصن داونز 1:23 دقيقة باليوكا يتوقع استمرار دوناروما مع ميلان 1:02 دقيقة يوفنتوس يفرض عقوبات على مكيني وديبالا وآرتور 1:00 دقيقة هل سيُضطر إنتر لبيع لوكاكو؟ 1:21 دقيقة مولر: بايرن يملك البدلاء لسد فراغ ليفاندوفسكي 0:50 دقيقة وكيل هالاند في جولة أوروبية لمحاولة تسويق اللاعب 1:05 دقيقة ألاردايس يتحدّث عن اليافع الصاعد غالاغير 0:47 دقيقة رودجرز: "غوارديولا أفضل مدرب في العالم"