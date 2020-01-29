وقال الفريق الإنكليزي في بيان "يسعد مانشستر يونايتد الإعلان عن توصله إلى اتفاق مع نادي سبورتينغ البرتغالي بخصوص صفقة برونو فرنانديش. اتمام الصفقة يتوقف على الفحص الطبي والاتفاق على الشروط الشخصية".

وارتبط اسم فرنانديش (25 عاماً) بالانضمام إلى صفوف "الشياطين الحمر" منذ أشهر عدة بيد أن مانشستر يونايتد لم يوافق في السابق على طلبات النادي البرتغالي.

وأكد سبورتينغ أن قيمة الصفقة هي 55 مليون يورو، يضاف إليها 25 مليوناً استناداً إلى عدد المباريات التي سيلعبها فرنانديش والتأهل من عدمه إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا وعروض اللاعب.

وكام مانشستر يونايتد في أمس الحاجة إلى تعزيز خط الوسط لتعويض غياب الفرنسي بول بوغبا والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي بداعي الاصابة.

وسجل لاعب الوسط المهاجم 15 هدفاً في 28 مباراة هذا الموسم، و63 هدفاً في 137 مباراة خاضها مع الفريق، كما لعب 19 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل هدفين، وتوج معه بلقب دوري الأمم في حزيران/يونيو الماضي.

بدأ مسيرته في أكاديمية بوافيستا في مدينة بورتو قبل أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي حيث لعب في صفوف أودينيزي وسمبدوريا قبل أن يعود إلى بلاده عام 2017.

ومن المتوقع أن يحضر فرنانديش مباراة مانشستر يونايتد هذا المساء أمام ضيفه وجاره مانشستر سيتي بملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة.