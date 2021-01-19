وقال النادي اللومباردي أن المهاجم الذي لعب 89 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا وسجل 33 هدفاً سيرتدي الرقم 9 في الفريق.

وخاض ماندزوكيتش (مواليد 1986) تجربة اللعب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس حيث ارتدى قميص السيدة العجوز 162 مباراة سجل خلالها 44 هدفاً، جاء بعدها إلى نادي الدحيل القطري وكانت له تجربة محدود فيه قبل أن يحط الرحال في ميلان.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن التمديد لعام إضافي مرتبط بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، المسابقة التي غاب عنها ميلان منذ موسم 2013-2014، وهو أمر مرجح جداً في ظل تصدر "روسونيري" للترتيب حاليا.

وكان وصيف بطل العالم مع منتخب بلاده في عام 2018 قد ترك يوفنتوس في كانون الاول/ديسمبر 2019 للانضمام الى الدحيل القطري قبل ان يفترق عن الأخير الصيف الماضي بعد أشهر قليلة وسبع مباريات فقط بألوانه.

واحرز مع يوفنتوس (2015-2019) أربعة القاب في الدوري الايطالي وثلاثة في الكأس.

حمل قبلها الوان اندية اتلتيكو مدريد الاسباني (2014-2015)، بايرن ميونيخ (2012-2014)، فولفسبورغ الالماني (2010-2012) ودينامو زغرب الكرواتي (2007-2010).

ومن المؤكد أن "المقاتل" ماندزوكيتش الذي تسبب رحيله عن يوفنتوس باستياء مشجعي الأخير لأنه من اللاعبين المفضل لديهم بسبب كفاحه المتواصل وقدرته على الدفاع أيضاً، سيعطي ميلان المزيد من الخيارات، وهذا ما أسعد إبراهيموفيتش الإثنين قائلا "سيكون هناك لاعبان يُخيفان الخصوم!".

وتابع "الآن، تبدأ المباريات الأكثر صعوبة، البرنامج الذي ينتظرنا شاق وبوجود المزيد من اللاعبين باستطاعة المدرب إجراء مداورة" بين اللاعبين.

ويخوض ميلان في الأيام القليلة المقبلة بعضا من هذه المباريات الصعبة التي يتحدث عنها صاحب ثنائية الفوز على كالياري الإثنين، إذ أن فريق بيولي مدعو لمواجهة أتالانتا القوي السبت في الدوري، ثم جاره اللدود إنتر الأربعاء في ربع نهائي مسابقة الكأس.

وينافس ميلان على ثلاث جبهات، إذ بلغ الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يلتقي النجم الأحمر الصربي في 18 و25 شباط/فبراير، على أن يخوض بين هاتين المباراتين اختباراً قد يكون مصيريا لمسعاه من أجل أن يحرز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2011 ضد إنتر في المرحلة الثالثة والعشرين.

