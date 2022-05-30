وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاماً) في مؤتمر صحافي لمنتخب بلاده الاثنين قال فيه "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا أستطيع تصور تعاون جديد في المستقبل. آمل الا يحتفظ النادي بخدماتي بمجرد أنه يستطيع ذلك. اعتقد بأن الانتقال هو أفضل الحلول لجميع الأطراف".

وأضاف: "بايرن ميونيخ ناد جدي واعتقد بأنهم لن يحتفظوا بي. لا أريد اللعب هناك بعد الآن. الانتقال هو أفضل الحلول، آمل بالا يمنعونني من تحقيق ذلك".

ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023.

ولطالما أكد مسؤولو بايرن ميونيخ بأنهم لن يتخلوا عن هدافهم البولندي، لكنهم في المقابل لا يريدون خسارته بلا مقابل في نهاية عقده لا سيما بانه رفض تجديده.

