وقد أعلنت إدارة سامبدوريا هذا الخبرَ عبر صفحتها الرسمية على تويتر يذكر أن المهاجمَ الهولندي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً ولم يكشفِ النادي الإيطالي عن قيمة صفقة الإعارة.

صفقة تبادلية

بدورها أعلنت إدارة ُ نادي إمبولي ضمَّ المهاجم ِ المخضرم فرانتشيسكو كابوتو قادماً من سامبدوريا بعقد إعارة إلى نهاية الموسم.

وبحسب بيان نادي إمبولي فإن صفقة الإعارة تتضمن بنداً ينصُّ على وجوب الشراء يذكر أن المهاجمَ الإيطالي البالغَ من العمر خمسة وثلاثين عاماً سبق له أن حمل ألوان إمبولي في موسمين بين 2017 و2019 ولم يحرزْ في الموسم الحالي سوى هدفين مع سامبدوريا.

