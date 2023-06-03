ونشر النادي الملكي بياناً عبر موقعه الرسمي قال فيه: " يعرب ريال مدريد عن امتنانه ومودته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن درعنا وقميصنا لمدة سبعة مواسم".

وتابع: " وصل إلى ريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً ودخل تاريخ نادينا بتشكيله جزءاً من الفريق في واحدة من أكثر الحقبات نجاحاً. نحن المدريديستا لن ننسى مسيرته وسلوكه المثالي طوال ذلك الوقت. ريال مدريد هو منزله وسيظل دائماً. نتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".

وفاز ماركو أسينسيو بـ 17 لقباً مع ريال مدريد، أهمها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في كأس العالم للأندية، كما توّج 3 مرات بلقب كأس السوبر الأوروبية و3 مرات بلقب الدوري الإسباني وبلقب واحد في مسابقة كأس الملك، بالإضافة لثلاثة ألقاب في مسابقة كأس السوبر الإسبانية.