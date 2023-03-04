تيباس يؤكد أنّ برشلونة مهدد بالحرمان من التعاقدات March 4, 2023 08:37 2:50 دقيقة سلّط خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الضوء على مشاكل برشلونة الاقتصادية مؤكداً أنّ النادي الكاتالوني سيُحرم من التعاقد مع لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية ما لم يعالج أوضاعه الاقتصادية. مقابلات ميركاتو برشلونة -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة تومي بول يتأهل إلى نهائي بطولة أكابولكو 1:01 دقيقة أستراليا تتغلب على إيران في كأس آسيا للشباب 3:06 دقيقة الأهلي يواجه القطن وعينه على النقاط الثلاث 2:39 دقيقة آرسنال ينشد الفوز من بوابة بورنموث 3:46 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد 0:27 دقيقة ألانيا سبور ينتصر على إسطنبول باشاكشهير 3:32 دقيقة باريس سان جيرمان يخوض مواجهة مهمة أمام نانت 2:50 دقيقة تيباس يؤكد أنّ برشلونة مهدد بالحرمان من التعاقدات 2:57 دقيقة أتليتيكو مدريد لتعميق جراح إشبيلية 5:49 دقيقة بلاستغيين وغوتيريس إلى نصف النهائي