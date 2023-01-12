تقارير: ديباي يقترب من الانضمام إلى أتليتيكو مدريد من قبل beIN SPORTS January 12, 2023 20:38 0:36 دقيقة ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، اقترب من الانضمام إلى أتليتيكو مدريد. تقارير إخبارية ميركاتو ممفيس ديباي أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة تقارير: ديباي يقترب من الانضمام إلى أتليتيكو مدريد 1:12 دقيقة العربي يفوز على الوكرة ويستعيد الصدارة 3:41 دقيقة حديث خاص مع وزير الشباب والرياضة العراقي 1:02 دقيقة العراق وعمان إلى نصف نهائي خليجي 25 0:58 دقيقة وليد الركراكي ضمن قائمة أفضل مدرب للعام 2022 0:41 دقيقة الكشف عن شعار كأس العالم للأندية في المغرب 0:37 دقيقة من سرب عقد ميسي حين كان لاعباً في برشلونة؟ 0:29 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريال بيتيس وبرشلونة 3:21 دقيقة الجزائر تضع اللمسات النهائية قبل استضافة الـ"شان" 2:59 دقيقة تشلسي ينشد العودة لسكة الانتصارات من بوابة فولهام