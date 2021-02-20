بورنموث يسعى للتعاقد مع المدرب تييري هنري من قبل beIN SPORTS February 20, 2021 14:31 1:12 دقيقة ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي بورنموث قد طلب إذن نظيره الكندي مونريال إمباكت، للتفاوض مع مدربه الفرنسي تييري هنري. تقارير إخبارية ميركاتو بورنموث تييري هنري -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة ساوثهامبتون يُجبر تشيلسي على التعادل 0:49 دقيقة أوساكا تُشيد بتطوّر مستوى برايدي 1:12 دقيقة بورنموث يسعى للتعاقد مع المدرب تييري هنري 1:45 دقيقة دجوكوفيتش من أجل لقب تاسع ومدفيديف لتتويج أول 0:38 دقيقة اعتزال دان كارتر أسطورة منتخب نيوزيلندا للرغبي 2:51 دقيقة ريال مدريد في "بروفة" أخيرة قبل لقاء أتالانتا 2:57 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل مواصلة السير بثبات نحو اللقب 3:36 دقيقة قمّة "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون 3:06 دقيقة تشيلسي ينزل ضيفاً على ساوثهامبتون 0:43 دقيقة كونميبول: التصفيات المؤهلة للمونديال في موعدها