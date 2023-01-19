بايرن ميونيخ يتعاقد رسمياً مع الحارس السويسري سومر من قبل beIN SPORTS January 19, 2023 15:45 0:41 دقيقة أعلن بايرن ميونيخ اليوم الخميس عن تعاقده رسمياً مع حارس بوروسيا مونشنغلادباخ، الدولي السويسري يان سومر حتى عام 2025. تقارير إخبارية ميركاتو بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس موسم الرياض 0:58 دقيقة العراق يتوّج بلقب خليجي 25 0:24 دقيقة مونشنغلادباخ يضم حارس المرمى السويسري يوناس أوملين 7:20 دقيقة باريس سان جيرمان يظفر بلقب كأس موسم الرياض 0:41 دقيقة بايرن ميونيخ يتعاقد رسمياً مع الحارس السويسري سومر 1:18 دقيقة بعثة باريس سان جيرمان تحط الرحال في الرياض 5:43 دقيقة أنس جابر تغادر بطولة أستراليا المفتوحة 5:13 دقيقة دجوكوفيتش بثبات إلى الدور القادم 1:46 دقيقة الأجواء داخل مسرح نهائي "خليجي 25" 1:38 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو