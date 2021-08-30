وانتقل اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً إلى تشيلسي في 2017 لكنه فشل في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية، وأمضى أغلب الوقت معاراً بما في ذلك فترة سابقة في ميلان خلال موسم 2018-2019 عندما شارك مع النادي الإيطالي في 42 مباراة بجميع المسابقات.

Tiémoué: "I'm back" 🗣️ @TimoeB08's joy on his Rossonero return



Bakayoko: "Ho sempre saputo che sarei tornato" 🗣️

Tutta la felicità di Tiémoué, di nuovo rossonero#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/cGQJFuiHmJ — AC Milan (@acmilan) August 30, 2021

وأمضى باكايوكو الموسمين الماضيين معاراً إلى موناكو ونابولي على الترتيب.

وقال ميلان في بيان "يسعد نادي ميلان أن يعلن التعاقد مع باكايوكو من تشيلسي في إعارة لمدة عامين قد تتحول إلى انتقال نهائي إلزامي إذا تم استيفاء بعض الشروط".



وتغلب ميلان 4-1 على كالياري أمس الأحد ليحقق انتصاره الثاني في مباراتين بالدوري الإيطالي هذا الموسم ويحتل المركز الرابع في الترتيب.