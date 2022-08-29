المهاجم كافاني إلى فالنسيا بصفقة انتقال حر

وأفاد فالنسيا في بيان عن توصله "إلى اتفاق للتعاقد مع إدينسون كافاني للموسمين المقبلين حتى 13 حزيران/يونيو 2024".

ووضع الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمتحرر من أي عقد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد الانكليزي في الصيف الماضي نادي "الخفافيش" هدفاً لاعادة اطلاق مسيرته على أعلى المستويات ليكون حاضراً لخوض مونديال قطر 2022.

وسيخوض المهاجم الاوروغوياني (133 مباراة دولية، 58 هدفاً) غمار الدوري الاسباني للمرة الأولى في مسيرته، بعد مروره في إيطاليا وفرنسا وانكلترا.

وبات كافاني الهداف التاريخي لسان جيرمان مع 200 هدف في 301 مباراة خاضها بقميص نادي العاصمة بين 2013 و2020.

وقبل انتقاله إلى فريق "الشياطين الحمر" دافع "إل ماتادور" عن أندية باليرمو خلال موسم 2010-2011 وثم نابولي من 2011 حتّى 2013.

وسيجد كافاني نفسه بمنافسه في خط الهجوم مع كل من مواطنه ماكسي غوميس والبرازيلي ماركوس أندريه والشاب الاسباني هوغو دورو.

واستهل رجال لاعب خط الوسط السابق المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو "لا ليغا" بفوز على جيرونا 1-صفر، ثم خسارة أمام أتلتيك بلباو بالنتيجة ذاتها في المرحلة الثانية.



