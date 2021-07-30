ولعب بنعطية (34 عاماً) لأندية أولمبيك مرسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس قبل أن ينضم إلى نادي الدحيل القطري.

وأنهى فريق فاتح كاراجمرك الموسم المنقضي في المركز الثامن على لائحة ترتيب أندية الدوري التركي الممتاز.