الفرنسي نيكولا كوزا إلى فولفسبورغ من قبل beIN SPORTS January 25, 2023 20:07 0:25 دقيقة أعلن نادي فولفسبورغ الألماني عن ضمَّ المدافع الفرنسي نيكولا كوزا قادماً من مونبلييه الفرنسي. فولفسبورغ ميركاتو -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة كينغ تدعو لرفع الحظر عن اللاعبين الروس والبيلاروس 0:25 دقيقة الفرنسي نيكولا كوزا إلى فولفسبورغ 0:34 دقيقة إسبانيول مهتم بالتعاقد مع التونسي عيسى العيدوني 0:28 دقيقة كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام يقدم استقالته من منصبه 0:57 دقيقة بيان من ريال مدريد يتعلق بجماهير الفرق المنافسة 0:37 دقيقة الجزائري بوداوي يمدد عقده مع نيس حتى 2027 4:24 دقيقة دجوكوفيتش يعبر روبليف ويصل نصف النهائي 14:00 دقيقة حقيقة صادمة من طفولة حارس الأرجنتين مارتينيز 2:50 دقيقة مانشستر يونايتد يرنو للاقتراب من نهائي الرابطة 5:20 دقيقة بول يزيح مواطنه شيلتون ويصعد إلى نصف النهائي