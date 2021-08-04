وبحسب وسائل إعلام محلية، فان انتقال بايلي إلى ملعب "فيلا بارك" يأتي ضمن خطوة استباقية للحول بدلاً من جناحه جاك غريليش الذي من المتوقع رحيله إلى صفوف بطل الدوري الانكليزي الممتاز مانشستر سيتي.

وأشارت التقارير إلى أن سيتي قدّم عرضاً قياسياً بقيمة 117 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات قائد فيلا، البالغ 25 عاماً.

وأشاد مدرب أستون فيلا، دين سميث ببايلي بقوله "ليون هو مهاجم شاب مثير للاهتمام يملك سرعة كبيرة ورؤية ثاقبة".

وتابع "حقق نجاحات خلال تواجده في صفوف باير ليفركوزن ونحن نتطلع قدماً لرؤيته يقدم مهاراته وموهبته مع أستون فيلا في الدوري الانكليزي الممتاز".

من ناحيته، قال بايلي "بالنسبة إليّ، يملك أستون فيلا تاريخاً كبيراً واعتقد أنّ الانتقال الى صفوفه خطوة جيدة في مسيرتي. أتطلع قدماً لبدء مسيرتي معه".

وأضاف "اعتقد أنه حان الوقت للانتقال إلى الدوري الانكليزي حيث رغبت دائماً في اللعب. آمل في أن أقدّم الأفضل في موسم ناجح في الدوري الانكليزي الممتاز".