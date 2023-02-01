إنسو فرنانديس يصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي من قبل beIN SPORTS February 1, 2023 19:33 2:04 دقيقة بات لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنسو فرنانديس، المتوج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي لكرة القدم وذلك بعد تعاقده مع تشلسي قادما من بنفيكا البرتغالي. تقارير إخبارية ميركاتو كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة أوناحي يفتتح رصيده التهديفي مع مارسيليا 0:37 دقيقة لايبتسيش إلى ربع النهائي على حساب هوفنهايم 2:04 دقيقة إنسو فرنانديس يصبح أغلى لاعب في تاريخ البريميرليغ 0:39 دقيقة جورجينيو يُثني على فريقه الجديد آرسنال 0:29 دقيقة توتنهام يعلن خضوع مدربه كونتي إلى عملية جراحية 0:41 دقيقة لا إجراءات تأديبية بحق النجم الألماني زفيريف 0:38 دقيقة وارينسكولد يفوز بالمرحلة الثالثة من طواف السعودية 1:00 دقيقة السعادة تغمر مات دوهيرتي 0:36 دقيقة المملكة العربية السعودية تستضيف كأس آسيا 2027 0:44 دقيقة تشلسي يعلن اكتمال صفقه انتقال فيرنانديز إليه