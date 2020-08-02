أنباء عن قرب مغادرة راكيتيتش لفريق برشلونة من قبل beIN SPORTS August 2, 2020 19:08 0:52 دقيقة تقارير إعلامية إسبانية تشير إلى استعداد برشلونة التخلي عن خدمات الكرواتي إيفان راكيتيتش لفريق إشبيلية مقابل عشرة ملايين يورو. تقارير إخبارية ميركاتو برشلونة الإسباني إشبيلية الإسباني إيفان راكيتيتش -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة برشلونة يتجه لمعاقبة أرتور 0:52 دقيقة أنباء عن قرب مغادرة راكيتيتش لفريق برشلونة 0:53 دقيقة تكريم متطوعي الهلال الأحمر القطري 0:39 دقيقة NBA: تورونتو يثبّت تفوقه على ليكرز 1:00 دقيقة كيريوس لن يشارك في فلاشينغ ميدوز لسبب إنساني 0:43 دقيقة مراسم تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 2:51 دقيقة ممر شرفي تكريماً لمسيرة الحكم جيانلوكا روكي 0:45 دقيقة غاتوسو يفقد أعصابه خلال لقاء نابولي ولاتسيو 4:00 دقيقة لاتسيو يخسر وإيموبيلي يدخل التاريخ 3:25 دقيقة إبراهيموفيتش يتألق.. ميلان يفوز