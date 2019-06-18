وارتبط بايل بالرحيل إلى بايرن ميونيخ الألماني أو مانشستر يونايتد مع وجود احتمالات بجلبه على سبيل الإعارة إلا أنّ جوناثان نفى ذلك.

وأشار جوناثان الذي أثار الجدل في أكثر من مناسبة بشأن علاقة بايل مع زيدان أو إدارة ريال مدريد في السنوات السابقة، أشار إلى أنّ بايل يمكنه التأقلم مع مانشستر يونايتد وتقديم أداء جيد، لكن الرحيل إلى الشياطين الحمر مستبعد للغاية.

وقال وكيل بايل: "خطوة الإعارة لن تحدث، لا أعتقد أنّه يريد الخروج على سبيل الإعارة"، مذكراً بأنّه يستمتع بحياته في إسبانيا واتخاذ قرار المغادرة يحتاج لعرض مشجع.

وأشارت الصحف الإسبانية في وقت سابق إلى خروج بايل من خيارات الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد في الموسم المقبل مؤكدة على بحث زيزو الجدي عن بديل مناسب له.

وأبرم ريال مدريد العديد من الصفقات الرنانة في الأسابيع الفائتة أبرزها التعاقد مع البلجيكي إيدين هازار والصربي لوكا يوفيتش.

