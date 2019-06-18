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كوبا أمريكا 2019
ميركاتو

وكيل بايل: موكلي لن يغادر ريال مدريد على سبيل الإعارة

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قال جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي غاريث بايل لاعب ريال مدريد إنّ موكله لن يغادر على سبيل الإعارة من نادي العاصمة الإسبانية.

Reuters

وارتبط بايل بالرحيل إلى بايرن ميونيخ الألماني أو مانشستر يونايتد مع وجود احتمالات بجلبه على سبيل الإعارة إلا أنّ جوناثان نفى ذلك.

وأشار جوناثان الذي أثار الجدل في أكثر من مناسبة بشأن علاقة بايل مع زيدان أو إدارة ريال مدريد في السنوات السابقة، أشار إلى أنّ بايل يمكنه التأقلم مع مانشستر يونايتد وتقديم أداء جيد، لكن الرحيل إلى الشياطين الحمر مستبعد للغاية.

وقال وكيل بايل: "خطوة الإعارة لن تحدث، لا أعتقد أنّه يريد الخروج على سبيل الإعارة"، مذكراً بأنّه يستمتع بحياته في إسبانيا واتخاذ قرار المغادرة يحتاج لعرض مشجع.

وأشارت الصحف الإسبانية في وقت سابق إلى خروج بايل من خيارات الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد في الموسم المقبل مؤكدة على بحث زيزو الجدي عن بديل مناسب له.

وأبرم ريال مدريد العديد من الصفقات الرنانة في الأسابيع الفائتة أبرزها التعاقد مع البلجيكي إيدين هازار والصربي لوكا يوفيتش.
 

ريال مدريد بايل غاريث بيل
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