هونتيلار يعود إلى شالكه لإنقاذه من الهبوط

من المتوقع أن يكون الهداف البالغ من العمر 37 عاماً، الذي لعب 76 مباراة دولية مع منتخب الطواحين (42 هدفاً)، بمثابة المنقذ للنادي الذي لعب معه بين عامي 2010 و2017.

وسينضم هونتيلار، الذي كان محبوباً لدى جماهير النادي الألماني، إلى البوسني سياد كولاسيناتش القادم من أرسنال الإنكليزي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، في محاولة لإعطاء دفعة للنادي الذي يتذيل ترتيب البوندسليغا ويواجه خطر الهبوط.

ونقل شالكه عن هونتيلار قوله "يجب أن نفوز بالمباريات، ولهذا علينا أن نسجل الأهداف، وأن نخرج من قاع الترتيب. أريد أن أساعد في الإصلاح. مكان شالكه هو في البوندسليغا".

وسبق لهونتيلار أن سجل 126 هدفاً في 240 مباراة مع شالكه، حتى صار معبود الجماهير. وفاز بلقب هداف البطولة المحلية في موسم 2011-2012 مع 29 هدفاً.

ولدى تواجده مع أياكس، كان هونتيلار بمثابة جوكر، لكنه بقي رغم ذلك فعالاً، إذ سجل 7 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم في الدوري الهولندي.

