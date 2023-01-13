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مانشستر يونايتد ينجح في ضم فيخهورست على سبيل الإعارة

نجح مانشستر يونايتد في ضم الهولندي فوت فيخهورست على سبيل الإاعرة من بيرنلي بحسب ما أعلن النادي الإنكليزي.

Reuters

وجاء في بيان رسمي نشر على موقع مانشستر يونايتد: "يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن ضم اللاعب فوت فيخهورست من فريق بيرنلي على سبيل الإعارة حتى يونيو من العام الحالي".

وانضم النجم الهولندي لبشيكتاش التركي على سبيل الإعارة أيضًا، وسجل معه 9 أهداف وصنع 4 في 18 مباراة هذا الموسم.

وقال اللاعب الذي تألق مع منتخب هولندا في كأس العالم مؤخراً: "أنا محظوظ بالانضمام لمانشستر يونايتد، لعبت ضد يونايتد من قبل، وإنه لشعور رائع الآن أن أحظى بفرصة لارتداء قميصه الأحمر الشهير".

وتابع: "لقد تابعت تطور أداء الفريق تحت قيادة إريك تن هاج هذا الموسم، ولا يسعني الانتظار حتى أبدأ في لعب دوري في مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد فاوت فيخهورست
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