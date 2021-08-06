غوارديولا: مانشستر سيتي لا يفكر بالتعاقد مع ميسي

من قبل beIN SPORTS August 6, 2021 15:18 أكد الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، أن ناديه لا يفكر في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.