غوارديولا: مانشستر سيتي لا يفكر بالتعاقد مع ميسي من قبل beIN SPORTS August 6, 2021 15:18 أكد الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، أن ناديه لا يفكر في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. بيب غوارديولا: النجــم الأرجنتيني ليونيـــل ميســـي ليس ضمن خططنا !!#مانشستر_سيتي #ميسي #غوارديولا pic.twitter.com/XhyhcrcBEb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 6, 2021 ليونيل ميسي مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا السابق مانشستر سيتي يؤكد تعاقده مع غر اقرأ التالي الهلال السعودي يضم المهاجم الب اقرأ آخر الأحداث August 6, 2021 15:26 الهلال السعودي يضم المهاجم البرازيلي بيريرا August 6, 2021 15:18 غوارديولا: مانشستر سيتي لا يفكر بالتعاقد مع ميسي August 5, 2021 21:19 مانشستر سيتي يؤكد تعاقده مع غريليش في صفقة قياسية August 4, 2021 21:21 أستون فيلا يضم إينغز من ساوثامبتون August 4, 2021 11:11 الجامايكي بايلي ينتقل رسمياً إلى أستون فيلا July 31, 2021 22:42 بنفيكا يضم المهاجم الأوكراني ياريمتشوك July 31, 2021 20:49 أستون فيلا يتوصل لاتفاق من أجل ضم بايلي July 30, 2021 22:05 ريال مدريد يودع فاران July 30, 2021 18:34 بن وايت من برايتون إلى أرسنال July 30, 2021 18:27 عقد طويل الأمد يربط أرنولد بليفربول