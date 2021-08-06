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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
ميركاتو

غوارديولا: مانشستر سيتي لا يفكر بالتعاقد مع ميسي

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أكد الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، أن ناديه لا يفكر في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

 

ليونيل ميسي مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا
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