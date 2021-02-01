رومينيغه يؤكد رحيل ألابا ويجدد التأكيد على اهتمام بايرن بأوباميكانو

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه الإثنين رحيل المدافع الدولي النمسوي دافيد ألابا بنسبة "99,99%"، مجددا اهتمام العملاق البافاري بخدمات مدافع لايبزيغ الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو.

وأوضح رومينيغه في تصريح لقناة "سكاي" الألمانية أن ألابا الذي ينتهي عقده الصيف المقبل سيترك النادي بنسبة "99,99%"، وأن الاهتمام البافاري يسلط على أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاما وتبلغ قيمة فسخ عقده 42 مليون يورو.

وأضاف "اللاعب مهم لكن يجب أن يأخذ وقته ويرى ما يريده"، مشيرا إلى أن تشيلسي وليفربول الانكليزيين يبديان اهتمامهما بأوباميكانو الذي يشغل مراكز عدة في خط الدفاع.

وكان رومينيغه أكد قبل عشرة أيام اهتمام فريقه بخدمات أوباميكانو، وقال "سننكب بالطبع على هذه الصفقة، ليس فقط كصفقة خاصة، ولكن بطريقة عامة للنظر في التعزيزات الذي نحتاجها ونريدها في هذا المركز أو مراكز أخرى".

وأوضح رومينيغه أنه يعلم أن العقد الذي يربط اللاعب الفرنسي بلايبزيغ يمتد حتى عام 2023، مضيفا أن أوباميكانو باق في لايبزيغ "على الأقل حتى نهاية الموسم، وسيكون من المبكر جدًا" التحدث بالفعل عن انتقال محتمل إلى العملاق البافاري.

ويثير أوباميكانو (3 مباريات دولية) وأحد الركائز الأساسية للايبزيغ منذ عام 2017، اهتمام العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، خاصة منذ أدائه الرائع خلال الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في لشبونة الصيف الماضي حيث خرج فريقه من الدور نصف النهائي على يد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويراقب النادي البافاري صاحب الثلاثية الموسم الماضي أوباميكانو منذ سنوات ومن المرجح أن يسارع إلى التعاقد معه في الأشهر المقبلة حيث سيتعين عليه إعادة بناء خط دفاعه هذا الصيف مع رحيل ألابا.

وسيغادر المدافع الأيسر البالغ من العمر 28 عاما والذي تحول إلى قلب دفاع منذ موسمين، بلا شك النادي البافاري حيث كان يلعب منذ أن كان عمره 16 عامًا، في نهاية هذا الموسم.

وعلى الرغم من العديد من عروض التمديد من بطل الدوري الألماني في الاعوام الثماني الاخيرة، إلا أن ألابا رفضها جميعها، كما أن بايرن ميونيخ تراجع في النهاية عن التجديد لعدم رغبته في دفع رواتب عالية مفضلا إعطاء الأولوية لمصالح النادي قبل مصالح الأفراد.

من جهة أخرى، أعلن رومينيغه أن مهاجمه الهولندي الواعد جوشوا زيركزي (19 عاما) سينتقل الى صفوف بارما الإيطالي على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء بقيمة 15 مليون يورو.

ويواجه زيركزي صعوبة في الحصول على بعض الدقائق للعب في ظل تألق المهاجم الدولي الهولندي روبرت ليفاندوفسكي ووجود المهاجم الدولي الكاميروني إريك تشوبو موتينغ.

وقال رومينيغه "كانت رغبته. نتمنى أن يلعب الكثير من المباريات معهم وان يسجل الأهداف هناك. لعب مباريات قليلة معنا هذا الموسم ولم يكن سعيدا معنا خلافا للعام الماضي".

ولعب زيركزي ثلاث مرات فقط هذا الموسم مع الفريق البافاري جميعها في الدقائق الاخيرة.

كما أعلن رومينيغه انتقال المدافع الأميركي كريس ريتشاردز الى صفوف هوفنهايم على سبيل الاعارة بدون بند أحقية الشراء.

وقال رومينيغه "الهدف من الانتقال هو كسب بعض الوقت للعب كي يعود الى صفوفنا هذا الصيف".