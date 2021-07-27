توبي ألدرفيريلد ينتقل إلى الدحيل القطري رسمياً

من قبل beIN SPORTS July 27, 2021 13:40 أعلن نادي الدحيل القطري اكتمال إجراءات التعاقد مع المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد قادماً من نادي توتنهام الإنكليزي بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.