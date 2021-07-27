توبي ألدرفيريلد ينتقل إلى الدحيل القطري رسمياً من قبل beIN SPORTS July 27, 2021 13:40 أعلن نادي الدحيل القطري اكتمال إجراءات التعاقد مع المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد قادماً من نادي توتنهام الإنكليزي بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة. https://duhailsc.qa/ البلجيكي الدرفيليد ينضم لـ #الدحيل 🔗https://t.co/afFF1JWtlW pic.twitter.com/cF24C1DwNq — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) July 27, 2021 توتنهام هوتسبير الدحيل القطري توبي ألدرفيريلد السابق توتنهام يضم بريان خيل من إشبيل اقرأ التالي آخر الأحداث July 27, 2021 13:40 توبي ألدرفيريلد ينتقل إلى الدحيل القطري رسمياً July 26, 2021 17:05 توتنهام يضم بريان خيل من إشبيلية July 23, 2021 15:28 تقارير تشير إلى قرب انتقال كاين إلى مان سيتي July 23, 2021 14:05 مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع سانشو July 23, 2021 11:51 السد القطري يضم الغاني أندريه أيو إلى صفوفه لعامين July 23, 2021 11:27 توتنهام يمدد عقد سون حتى 2025 July 22, 2021 19:09 الأهلي السعودي يتعاقد مع باولينيو July 22, 2021 15:45 إيفرتون يضم غراي من ليفركوزن July 20, 2021 13:49 ميلان يضم دياز معاراً من ريال مدريد حتى 2023 July 19, 2021 19:05 ريال مدريد يعلن إعارة إبراهيم دياز لموسمين