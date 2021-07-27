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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
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توبي ألدرفيريلد ينتقل إلى الدحيل القطري رسمياً

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أعلن نادي الدحيل القطري اكتمال إجراءات التعاقد مع المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد قادماً من نادي توتنهام الإنكليزي بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.

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توتنهام هوتسبير الدحيل القطري توبي ألدرفيريلد
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