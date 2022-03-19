تقارير صحفية: برشلونة يسعى للتعاقد مع راشفورد

وقالت المصادر إلى أن راشفورد الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في حزيران/يونيو 2023 مع إمكانية تفعيل النادي الانكليزي لهذا العقد لموسم إضافي، لموقع "مانشستر ايفنينغ ستاندارد" بان "هاتف اللاعب لا يتوقف عن الرنين" منذ أن قرر التفكير بمستقبله بعيداً عن ملعب أولد ترافورد، لا سيما بعد جلوسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي والتي خسرها فريقه 1-4 خلال الشهر الحالي.

لم يتردّد برشلونة في جس نبض معسكر راشفورد، معلنا رغبته في الحصول على خدمات ابن الرابعة والعشرين.

ويحتاج برشلونة إلى مهاجم على المدى البعيد، لأن جناحه الفرنسي عثمان ديمبيليه ينتهي عقده معه في حزيران/يونيو المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على تجديده بحسب شروط اللاعب وسط الأزمة المالية التي يتخبط فيها النادي الكاتالوني. كما أن الهولندي لوك دي يونغ وأداما تراوريه معاران حتى نهاية الموسم، في حين يبلغ الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ الثالثة والثلاثين من العمر، وبالتالي فان المهاجم فيران تورس هو الوحيد الشاب في خط المقدمة بعد انتقاله من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن برشلونة سبق له وأن حال ضم راشفورد قبل قيام مانشستر يونايتد بتجديد عقده لأربع سنوات عام 2019.