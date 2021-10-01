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ميركاتو

تقارير تفيد باقتراب برشلونة من تجديد عقد أنسو فاتي

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أكّدت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الجمعة أنّ نادي برشلونة الإسباني بدأ عملية تجديد عقد نجمه الصاعد أنسو فاتي مشيرةً أن رئيس النادي الكاتالوني جوان لابورتا تحاور مع ممثلي اللاعب في مطعم بلشبونة البرتغالية الثلاثاء الماضي.

Reuters

ويعوّل برشلونة كثيراً على جوهرته الغالية خصوصاً بعد مغادرة النجم الأسطوري، الأرجنتيني ليونيل ميسي، صفوف البلوغرانا نحو باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس/آب الماضي في صفقة مدوّية.

وورث المهاجم الدولي الإسباني، القادم من أكاديمية "لا ماسيا" لتخريج المواهب الكروية في برشلونة حيث خطا خطواته الأولى في عام 2019 في سن الـ 16 عاماً، الرقم 10 من ميسي وهو ما يمثّل مسؤولية كبيرة على كاهله.

وتعافى فاتي، وجذوره من غينيا بيساو، مؤخراً من كسر في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى تعرّض له في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ميركاتو ليونيل ميسي برشلونة أنسو فاتي جوان لابورتا
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