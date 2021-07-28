تشيلسي يضم الحارس بيتينيلي

وانتقل بيتينيلي إلى النادي اللندني بعد انتهاء عقده مع فولهام ليسد فراغ رحيل الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو، وينضم إلى الحارسين السنغالي إدوار ميندي والإسباني كيبا أريزابالاغا.

وعقب التوقيع قال بيتينيلي: "لقد كان تشيلسي دائمًا ناديًا خاصًا. كان حلمي أن آتي إلى هذا المكان وقد حدث ذلك أخيرًا. كانت هناك بعض المحادثات منذ بضع سنوات عندما كنت أصغر سنا، إلا أن ذلك لم يحدث، لكني هنا الآن".

وأضاف الحارس البالغ 29 عاماً والذي كان معاراً لنادي ميدلزبره في الموسم الماضي: "أنا متحمس جدًا للمشاركة، وأتطلع لمحاولة إقناع الفريق ومساعدته بقدر المستطاع".