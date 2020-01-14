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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

بيغوفيتش إلى ميلان على سبيل الإعارة

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قال نادي بورنموث الإنكليزي إن حارسه أسمير بيغوفيتش انضم إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم كبديل لبيبي رينا المنتقل لأستون فيلا.

AFP

وشارك بيغوفيتش أساسياً في 24 مباراة بالدوري الموسم الماضي، لكنه فقد مكانه لصالح رون رامسديل وأمضى الحارس البوسني البالغ من العمر 32 عاماً النصف الأول من الموسم الحالي معاراً إلى قرة باغ الأذربيجاني.  

وقالت تقارير إعلامية في إيطاليا إن بيغوفيتش قد يخوض مباراته الأولى مع ميلان غداً الأربعاء في دور الستة عشر لكأس إيطاليا ضد سبال بسبب معاناة جيانلويجي دوناروما من مشكلة عضلية.  

وانضم الإسباني رينا (37 عاماً) إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة أمس الاثنين ليعوض غياب توم هيتون حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.  

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