بالوتيلي في طريقه إلى بريشيا (تقارير)

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" وشبكة "سكاي" بأنّ بالوتيلي الذي انتهى عقده مع مرسيليا الفرنسي في 30 حزيران/يونيو الماضي، سينضم إلى بريشيا بعقد لثلاث سنوات.

وكان بالوتيلي مرشحاً للانتقال إلى فلامينغو البرازيلي لكنه فضل الانتقال إلى المدينة التي نشأ فيها.

ويأمل بالوتيلي الذي خاض 36 مباراة دولية، في التألق مع فريقه الجديد من أجل تعزيز حظوظه بالعودة إلى منتخب بلاده الذي يغيب عن صفوفه منذ حوالي العام وتحديداً منذ خوضه المباراة في تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد بولندا في أيلول/سبتمبر 2018.

ويعود بالوتيلي إلى إيطاليا بعد غياب دام ثلاث سنوات علماً بأنّ تجربته الأخيرة في الدوري المحلي كانت مع ميلان معاراً من ليفربول الإنكليزي.

ثم دافع بعدها عن ألوان نيس الفرنسي حيث أمضى موسمين ثم مع جاره مرسيليا لمدة ستة أشهر.

ولعب بالوتيلي أيضاً في صفوف إنترميلان بين 2007 و2010 وساهم في تتويج فريقه بثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي الانكليزي من 2010 إلى 2013 حيث أحرز معه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2012.