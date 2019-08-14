العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

بالوتيلي في طريقه إلى بريشيا (تقارير)

من قبل

يبدو المهاجم "المشاكس" الإيطالي ماريو بالوتيلي في طريقه إلى الانضمام لنادي بريشيا الإيطالي كما أكدت تقارير صحافية محلية الأربعاء.

Reuters

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" وشبكة "سكاي" بأنّ بالوتيلي الذي انتهى عقده مع مرسيليا الفرنسي في 30 حزيران/يونيو الماضي، سينضم إلى بريشيا بعقد لثلاث سنوات.

وكان بالوتيلي مرشحاً للانتقال إلى فلامينغو البرازيلي لكنه فضل الانتقال إلى المدينة التي نشأ فيها.

ويأمل بالوتيلي الذي خاض 36 مباراة دولية، في التألق مع فريقه الجديد من أجل تعزيز حظوظه بالعودة إلى منتخب بلاده الذي يغيب عن صفوفه منذ حوالي العام وتحديداً منذ خوضه المباراة في تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد بولندا في أيلول/سبتمبر 2018.

ويعود بالوتيلي إلى إيطاليا بعد غياب دام ثلاث سنوات علماً بأنّ تجربته الأخيرة في الدوري المحلي كانت مع ميلان معاراً من ليفربول الإنكليزي. 

ثم دافع بعدها عن ألوان نيس الفرنسي حيث أمضى موسمين ثم مع جاره مرسيليا لمدة ستة أشهر.

ولعب بالوتيلي أيضاً في صفوف إنترميلان بين 2007 و2010 وساهم في تتويج فريقه بثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي الانكليزي من 2010 إلى 2013 حيث أحرز معه  لقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2012.

ماريو بالوتيلي
السابق ريال بيتيس يضمّ إغليسياس من إس
اقرأ
ريال بيتيس يضمّ إغليسياس من إسبانيول
التالي

آخر الأحداث