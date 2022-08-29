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ميركاتو

النصر السعودي يتعاقد مع الإسباني ألفارو غونزاليس

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أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع المدافع الاسباني ألفارو غونزاليس في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مرسيليا الفرنسي، لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.

AFP

 


وانتهى عقد المدافع الإسباني مع النادي المتوسطي في الأوّل من آب/أغسطس الجاري.

ودخل النصر في مفاوضات مع بعض المدافعين كالبلجيكي جايسون ديناير والأميركي جون بروكس، وكان قريباً من استقدام الأول لولا الاختلاف حول بعض بنود العقد.  

وسبق للمدافع الفارو أن دافع عن ألوان أربعة أندية إسبانية، هي راسينغ سانتاندر عام 2009 وريال سرقسطة (2012) وإسبانيول (2014) وفياريال  (2016)، قبل انتقاله إلى مرسيليا عام 2019 على سبيل الاعارة بداية ثم بصفقة نهائية في العام التالي. كما لعب مع منتخب إسبانيا دون 21 عاماً عام 2013.  

وبات غونزاليس الصفقة الخامسة للنصر في الميركاتو الصيفي بدأها مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري غيسلان كونان ثم البرازيلي لويز غوستافو، فالدولي السعودي عبدالرحمن غريب.
                  
ع ج/د ح
 

ميركاتو النصر السعودي ألفارو غونزاليس
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