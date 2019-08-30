الكوري الشمالي هان يقترب من يوفنتوس

وأمضى هان (21 عاما)، أول لاعب كوري شمالي يحترف في الدوري الإيطالي، موسمين مع بيروجيا في الدرجة الثانية معارا من كالياري.

وكان مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري معجبا منذ فترة بهان الذي سجل أربعة أهداف في 19 مباراة لبيروجيا الموسم الماضي، بحسب ما أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت".

وبانتظار عودة ساري إلى يوفنتوس بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بعد إصابته بالتهاب رئوي، سيتدرب هان مع الفريق الاول لكن يلعب مع تشكيلة تحت 23 عاما، بحسب ما أضافت الصحيفة، فيما أشارت تقارير ان قيمة الصفقة ستبلغ خمسة ملايين يورو.

وأمضى الشاب فترة خلال تكوينه مع أكاديمية في برشلونة قبل الانضمام الى كالياري.