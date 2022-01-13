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الغازي من أستون فيلا إلى إيفرتون معارًا

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انضم الدولي الهولندي أنور الغازي من أستون فيلا إلى منافسه إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن نادي "ميرسيسايد" الخميس.

Reuters


وبات الجناح المغربي الأصل ثالث لاعب يصل إلى إيفرتون في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الظهيرين الأوكراني فيتالي ميكولينكو من دينامو كييف والاسكتلندي نايثن بيترسن من رينجرز بصفقتين كاملتين.

وقال الغازي (26 عامًا) في حديث مع قناة إيفرتون: "أنا متحمس جدًا، إيفرتون ناد كبير وأتوق لأبدأ مشواري".

وتابع: "أريد أن أظهر إمكاناتي لزملائي، للنادي، وبالطبع للجماهير. أريد أن أزرع الابتسامة على وجوههم. أنا جاهز ومستعد للعمل بجهد لأجل ذلك ولنعمل جميعًا سويًا".

ويحتل إيفرتون بقيادة المدرب الإسباني رافايل بينيتيز المركز الخامس عشر في الدوري متخلفًا بمركز وثلاث نقاط عن فيلا ومدربه ستفين جيرارد.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من صفقة انتقال الظهير الفرنسي لوكا ديني في الاتجاه المعاكس من "توفيز" إلى فيلا.

ميركاتو إيفرتون أستون فيلا أنور الغازي
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