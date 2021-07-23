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السد القطري يضم الغاني أندريه أيو إلى صفوفه لعامين

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أعلن السد بطل الدوري القطري في كرة القدم انضمام لاعب الوسط الغاني أندريه أيو إلى صفوفه بموجب صفقة لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي.

AFP


وكتب السد في صفحته على تويتر في وقت متأخر من ليل الخميس: "رسمياًK أندريه آيو سداوي لموسمين قادمين مع سنة ثالثة اختيارية".

ووصل اللاعب إلى الدوحة الخميس صباحاً من أجل اتمام الإجراءات الروتينية قبل التوقيع على العقد والإعلان الرسمي.

وأظهرت الصور التي نشرها النادي القطري على صفحته الرسمية لقطات من حفل التوقيع.

وبانتقاله الى السد الذي يشرف عليه النجم الإسباني السابق تشافي هرنانديز، سيخوض أيو المغامرة الأولى له خارج حدود القارة العجوز.

ميركاتو السد أندريه أيو
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