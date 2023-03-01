السد القطري يضمّ المغربي أيوب الكعبي إلى صفوفه

من قبل beIN SPORTS March 1, 2023 11:41 أعلن نادي السد القطري اليوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي حتّى نهاية الموسم.