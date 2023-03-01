السد القطري يضمّ المغربي أيوب الكعبي إلى صفوفه من قبل beIN SPORTS March 1, 2023 11:41 أعلن نادي السد القطري اليوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي حتّى نهاية الموسم. AFP ميركاتو السد القطري أيوب الكعبي السابق فلومينينسي البرازيلي يعلن عودة اقرأ التالي - آخر الأحداث March 1, 2023 11:41 السد القطري يضمّ المغربي أيوب الكعبي إلى صفوفه February 24, 2023 16:19 فلومينينسي البرازيلي يعلن عودة مارسيلو إلى صفوفه February 20, 2023 16:56 مونشنغلادباخ يؤكد رحيل تورام نهاية الموسم February 17, 2023 20:02 برشلونة يضم رسمياً المكسيكي خوليان أراوخو February 10, 2023 23:08 تشلسي يعلن تمديد عقد تياغو سيلفا لعام إضافي February 10, 2023 15:00 سيلتا يكمل إجراءات تعاقده مع الحارس دييغو ألفيس February 9, 2023 09:42 الإيطالي زانيولو يغادر روما إلى غلطة سراي التركي February 7, 2023 13:56 زانيولو على أعتاب الانضمام إلى صفوف غلطة سراي February 2, 2023 19:04 الاتحاد السعودي يجدّد عقد المغربي حمد الله لموسمين February 1, 2023 19:33 إنسو فرنانديس يصبح أغلى لاعب في تاريخ البريميرليغ